الجيش المصري: سنبتر الإرهاب من جذوره في سيناء

قال الفريق أسامة عسكر قائد القيادة الموحدة لمنطقة شرق القناة ومكافحة الإرهاب، "إن القوات المسلحة المصرية ستبتر جذور الإرهاب من أرض سيناء"، معرباً عن سعادته بجهود التنمية التي تمت في سيناء خلال الفترة الماضية، على رأسها تطوير بحيرة البردويل لخدمة أهالي وأبناء المنطقة.

وأوضح الفريق عسكر على هامش الاحتفال ببدء موسم الصيد في بحيرة البردويل أن القوات المسلحة تتبنى تطوير مشروع بحيرة البردويل كاملاً من أجل خدمة أبناء سيناء، معرباً عن خالص تهانيه لأبناء شمال سيناء والأخوة الصيادين بمناسبة هذا الافتتاح العظيم.

وأشار عسكر إلى أن العمل الذي تم اليوم، الجمعة، استكمالا للتنمية التي تتم على أرض سيناء خلال الوقت الراهن، في ظل النية الصادقة من قيادة الدولة بهذا الأمر.

وأكد الفريق عسكر أنه لابد أن يكون لدى الشباب أمل، ويرى المشروعات التنموية الطموحة التي تقدمها الدولة، لافتاً إلى أن ربط التنمية بمكافحة الإرهاب دور محوري تسعى له الدولة في الوقت الراهن.