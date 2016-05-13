القاهرة ترد على استدعاء سفيرها ببرلين

ردت سفارة في مصر في ألمانيا على استدعاء الخارجية الألمانية للسفير المصري في برلين بدر عبد العاطي .

وقالت تعقيباً على ما نشرته عدد من وسائل الإعلام بشأن اللقاء الذي عقدته الخارجية الألمانية الخميس مع سفير مصر في برلين، وارتباط اللقاء بموضوع عمل المؤسسات الألمانية على الأراضي المصرية فإنها "توضح الحقائق التالية: أن الحكومة المصرية كانت ولا تزال ترحب بعمل المؤسسات الألمانية على الأراضي المصرية في إطار من التنظيم القانوني والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة".



وأضافت أن "الحكومة المصرية من واقع حرصها على تقنين أوضاع المؤسسات الألمانية في مصر قد قدّمت عدة مبادرات لهذا الغرض، غير أن الجانب الألماني لم يجد فيها ما يناسبه".



وتابعت أن "نقل مكتب مؤسسة فريدريش ناومان من القاهرة إلى خارج مصر قد جاء بناءً على قرار داخلي من المؤسسة وليس بطلب من الحكومة المصرية".

وقالت السفارة إن مصر تؤكد على أن عمل المؤسسات أو المنظمات الحكومية وغير الحكومية في مصر سواء كانت مصرية أو أجنبية لابد وأن يكون في إطار قانونى سواء من خلال قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر برقم 84 لسنة 2002 بالنسبة للمنظمات غير الحكومية، أو في إطار اتفاقية ثنائية كما هو معمول به مع دول أخرى، وهو ما تم توضيحه خلال لقاء سفير جمهورية مصر العربية في برلين مع وزير الدولة بالخارجية الألمانية اليوم 12 مايو 2016.



وجددت السفارة أن مصر على أتم الاستعداد لتقنين أوضاع المؤسسات الألمانية وفقاً لهذه الضوابط.