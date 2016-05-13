بريطانيا: ملتزمون بتعزيز العلاقات العسكرية مع مصر

أفاد بيان صادر عن السفارة البريطانية في مصر، الخميس، أن الفريق توم بكيت، مستشار أول الدفاع لشؤون الشرق الأوسط بوزارة الدفاع البريطانية، قام بزيارة لمصر استغرقت يوماً واحداً ليعيد تأكيد التزام المملكة المتحدة نحو مصر بصفتها شريكا عسكريا في المنطقة.

وقابل الفريق توم بكيت عدداً من المسؤولين العسكريين المصريين بوزارة الدفاع المصرية ومنهم مساعد وزير الدفاع محمد الكشكي. وقد رافقه في الزيارة اللواء الطيار في القوات الجوية المتقاعد نيغل مادوكس، والذي يعمل حالياً المستشار العسكري الأول لوزارة التجارة والاستثمار بالمملكة المتحدة.

وأثناء هذه الاجتماعات، أكد الفريق بكيت أن المملكة المتحدة تعتبر مصر شريكاً عسكرياً هاماً في المنطقة وفي الحرب ضد "داعش". وصرح أن المملكة المتحدة ستظل ملتزمة بتعزيز العلاقات بين مصر والمملكة المتحدة. وقد ناقش مع نظرائه المصريين سبل زيادة التعاون العسكري البريطاني المصري، ويتضمن ذلك من خلال المزيد من العمل المشترك لمكافحة خطر العبوات الناسفة ومن خلال استكشاف سبل زيادة الصادرات العسكرية التي ستساعد في الحرب ضد "داعش".