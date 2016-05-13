بيان برلماني ضد داخلية مصر إثر اختطاف رجل أعمال سعودي

تقدم النائب محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب المصري عن دائرة الجيزة، ببيان عاجل ضد وزير الداخلية، بسبب حادث اختطاف رجل الأعمال السعودي في محافظة الإسماعيلية.

وقال النائب لـ"العربية.نت"، إنه طالب في بيانه الجهات الأمنية بزيادة التواجد بالشوارع وتطبيق النظام الإلكتروني للمراقبة أسوة بالإمارات، وذلك لمعرفة مختطفي رجل الأعمال السعودي حسن آل سند، ورد مبلغ 5 ملايين جنيه فدية التي تردد أنه قام بدفعها للخاطفين مقابل الإفراج عنه، منوهاً بأن مثل هذه الحوادث خطر على الأمن القومي المصري، ولها مردود سلبي على الاقتصاد وعلى الاستثمارات الأجنبية في مصر.

كما طالب النائب الجهات الأمنية بسرعة ضبط الجناة الذين ارتكبوا جريمة ضد رجل أعمال من دولة شقيقة تربطنا بها علاقات استراتيجية، إضافة لعلاقات الأخوة والصداقة، وأساؤوا للمصريين جميعا بفعلتهم الشنعاء هذه، كما شوهوا صورة مصر في الخارج، وحاولوا تصوير الأمر وكأنه دولة عصابات وقطاع طرق، وهو ما يؤدي لتخويف المستثمرين والسائحين ويجبرهم على عدم زيارة مصر أو الاستثمار فيها لقصور الأمن.

وقال إن البرلمان سيناقش الأسبوع القادم هذا البيان، وسيتم استدعاء قيادات وزارة الداخلية لمناقشتهم حول الحادثة.

فيما أكد مصدر أمني مسؤول لـ"العربية.نت" أن الخاطفين تركوا رجل الأعمال السعودي في منطقة وادي حجول بطريق القاهرة السويس بعد تضييق الخناق عليهم. وأكد أن رجل الأعمال لم يدفع فدية كما تردد في بعض وسائل الإعلام.

وتابع أن أجهزة الأمن لن تترك الجناة، كما أنها تبذل كافة الجهود من أجل ضبطهم وإحالتهم للمحاكمة.

وأشار إلى وجود تنسيق تام بين مباحث مديرية أمن السويس ومباحث مديرية أمن الإسماعيلية لتمشيط كافة المناطق الجبلية في المحافظتين والتي يختبئ بها أفراد التشكيل العصابي الذي اختطف رجل الأعمال السعودي.

وكان مجهولون قد اختطفوا رجل الأعمال السعودي حسن علي أحمد سند وسائقه الخاص خلال مروره بسيارته على طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي شرق القاهرة قبل أسبوعين، وقاموا بالإفراج عنه قبل أسبوع، حيث تركوه وسائقه في منطق وادي حجول بطريق القاهرة السويس، تاركين معه هاتفا محمولا وبه شريحه اتصالات جديدة حتى يتسنى له الاتصال بذويه الذين تواجدوا في القاهرة من أجل الوصول إلى مكانه وإنقاذه.