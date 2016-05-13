قبرص ترفض طلب لجوء سياسي لخاطف الطائرة المصرية

رفضت السلطات القبرصية طلب اللجوء السياسي الذي تقدم به مختطف الطائرة المصرية سيف الدين مصطفى.

واعتبرت دائرة اللجوء القبرصية أن طلب اللجوء الذي تقدم به مصطفى غير مقبول، لأنه ارتكب جريمة خطيرة باختطاف الطائرة المصرية وعلى متنها 72 راكبا، مهددا بحزام ناسف وهمي.

أما محامي مصطفى، روبرتوس براهيميس، فكشف أنه تقدم بطلب استئناف، معتبراً أن القرار خاطئ، لأن موكله لا بد أن يمنح صفة لاجئ قبل النظر في أي جريمة ضده.

وكان مصطفى (59 عاما) قد اعترف باختطاف طائرة من طراز "ايرباص 320 إيه" تابعة لشركة مصر للطيران كانت في رحلة داخلية وتحويلها إلى قبرص في شهر آذار/مارس الماضي.