مصر.. قوات الأمن بشمال سيناء تلقي القبض على 65 مطلوباً

تمكنت قوات الأمن بشمال سيناء من ضبط 65 من الهاربين والمطلوبين لتنفيذ أحكام بالحبس في قضايا متنوعة، وتمت إحالتهم إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك وفق ما نقلت وكالة أنباء "الشرق الأوسط" المصرية.

يأتي ذلك في إطار خطة مديرية الأمن للتصدي للجريمة بشتى صورها بما يحقق المنظومة الأمنية.

وأعلن مصدر أمني أنه في مجال تنفيذ الأحكام.. تم ضبط 65 محكوماً عليهم.. من بينهم: المحكوم عليه (حسن ش. ع.أ) 20 عاما، مقيم في محافظة البحيرة، وحالياً بالعريش، والمتهم في قضية جناية إتلاف عمد والمحكوم عليه فيها غيابيا بالسجن لمدة 5 سنوات.. إلى جانب 21 محكوماً عليهم في قضايا جنح الحبس الجزئي، 13 محكوما عليهم في قضايا جنح الحبس المستأنف، 21 محكوما عليهم في قضايا جنح الغرامات، و9 محكومين عليهم بالمخالفة.