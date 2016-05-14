مصر.. السيسي يستقبل سكرتير عام الاتحاد الدولي للاتصالات

استقبل الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، اليوم، بهولين زاو، سكرتير عام الاتحاد الدولي للاتصالات، بحضور المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أكد خلال اللقاء حرص مصر على تعزيز التعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات والمشاركة بفاعلية في أعماله وأنشطته. كما أشاد بالدور الرائد للاتحاد باعتباره إحدى وكالات الأمم المتحدة المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وما يمثله من منتدى عالمي للحكومات والقطاع الخاص في هذا المجال.

وأشار الرئيس إلى اهتمام مصر بالنهوض بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتطوير البنية التحتية الخاصة به، وإنشاء القرى الذكية أخذاً في الاعتبار، ما يساهم به هذا القطاع في توفير فرص العمل للشباب، ودفع جهود التنمية في مصر، معرباً عن التطلع لدعم الاتحاد لجهود مصر في إطار تطوير هذا القطاع.

وأضاف المتحدث الرسمي أن هولين زاو سكرتير عام الاتحاد، ثمن خلال اللقاء مساهمات مصر الممتدة في أعمال الاتحاد الدولي للاتصالات، فضلاً عن استضافتها للمكتب الإقليمي للاتحاد للدول العربية. كما أشاد السكرتير العام بتنظيم مصر الناجح للندوة العالمية لمنظمي الاتصالات التي استضافتها مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 11-14 مايو الجاري، مشيراً إلى أنها حظيت بمشاركة دولية واسعة غير مسبوقة، ضمت عدداً كبيراً من وزراء الاتصالات من مختلف دول العالم. كما أكد على ما يعكسه تنظيم مصر لهذا المحفل الدولي الهام من ثقة المجتمع الدولي في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، وما يتمتع به من إمكانات وخبرات متميزة ومستقبل واعد.

وذكر السفير علاء يوسف أن سكرتير عام الاتحاد استعرض خلال اللقاء، المشروعات الجاري تنفيذها مع مصر، مثل تدشين المركز الإقليمي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لذوي الاحتياجات الخاصة بالمنطقة العربية، ومشروع الإدارة الذكية للمياه الجوفية للمنطقة العربية. كما عبر السكرتير العام عن استعداد الاتحاد للدخول في شراكات مع مصر لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة، لاسيما أن بعض هذه الأهداف يُساهم في تحقيقها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مثل ضمان التعليم الجيد، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتمكين المرأة.

من جانبه، رحب السيسي بالمشروعات والبرامج التي يُنفذها الاتحاد الدولي للاتصالات مع مصر، مؤكدا على أهمية وضع رؤية دولية مشتركة للحيلولة دون استخدام شبكة الإنترنت في التحريض على العنف والإرهاب، لاسيما في ضوء خطورة استخدام التنظيمات الإرهابية للمواقع الإلكترونية في الترويح لأفكارها المتطرفة.

وقد أبدى السكرتير العام للاتحاد اتفاقه مع أهمية هذا الموضوع، مشيراً إلى تزايد إدراك المجتمع الدولي مؤخراً لهذا الخطر المتصاعد، وأهمية التصدي للتحديات الناتجة عنه في إطار الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.

وأوضح المتحدث الرسمي أن المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات تطرق خلال اللقاء إلى العرض الذي تقدمت به مصر إلى أعضاء الاتحاد الدولي للاتصالات لاستضافة الدورة المقبلة للمؤتمر الدولي الخاص باتصالات الراديو خلال عام 2019. وقد رحب سكرتير عام الاتحاد بالعرض الذي تقدمت به مصر لاستضافة المؤتمر، وأكد دعمه ومساندته له.