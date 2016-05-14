مصر ترد على المكسيك: بعض الضحايا تلقوا تعويضات

رفضت الخارجية المصرية تصريحات وزارة الخارجية المكسيكية حول حادث الواحات الذي أسفر عن مقتل 8 مكسيكيين العام الماضي.

وأكد السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، رفض الوزارة لبيان نظيرتها المكسيكية، والذي يتهم الحكومة المصرية بعدم إجراء تحقيق مستفيض في حادث ضحايا الواحات مؤكداً أن هناك جهات مصرية تباشر التحقيق في الحادث بكل حيادية واستقلالية.

وقال إن علينا انتظار نتائج التحقيقات مشيراً إلى تلقي عدد من أسر الضحايا تعويضات من قبل الاتحاد المصري للغرف السياحية، في حين رفضت أسر أخرى تلقى أية تعويضات.

وكانت الخارجية المكسيكية أكدت الخميس أنها غير راضية عن تعامل القاهرة مع حادث الواحات وأنها أرسلت خطاباً للسفارة المصرية للتعبير عن دهشتها وعدم رضاها عن عدم إجراء الحكومة تحقيقاً مستفيضاً في القضية ومعاقبة المسؤولين عن الهجوم وتعويض الضحايا.

وقالت الوزارة إن بعض وسائل الإعلام تحدثت عن مفاوضات مع أسر الضحايا لكن المكسيك ليس لديها علم بذلك.

وكان وفد من 3 محامين يمثلون أسر 3 ضحايا قد وصلوا مصر لعمل اتفاق تصالح مع الجانب المصري عن 3 ضحايا وتم الاتفاق على التنازل التام والنهائي عن أي حقوق مالية، أو دعاوى مستقبلية، وأن الاتفاق لاغ لو لم يتم التحويل في الحسابات البنكية المنصوص عليها في الاتفاق، خلال أسبوعين.

وقال مصدر مصري إن غرفة السياحة ستقوم خلال أيام قليلة بتحويل إجمالي المبالغ المستحقة إلى أسر الضحايا الذين تم التصالح معهم بواقع 140 ألف دولار لكل منهم.

وكانت مصر أعلنت في سبتمبر العام الماضي مقتل ثمانية من السائحين المكسيكيين بين 12 قتيلاً في هجوم لقوات الأمن استهدف بطريق الخطأ مجموعة سياحية في منطقة "الواحات البحرية" في الصحراء الغربية.