مصر.. ضبط 76 أجنبياً حاولوا الهجرة بشكل غير شرعي

تمكنت الأجهزة الأمنية بالاشتراك مع قوات حرس الحدود بكفر الشيخ، من ضبط 4 محاولات هجرة غير شرعية، قبالة سواحل المحافظة خلال الـ24 ساعة الماضية، قبل سفرهم لدول الاتحاد الأوروبى عن طريق مراكب صيد، وذلك نقلا عن وكالة أنباء "الشرق الأوسط" المصرية.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ضبطت المجموعة الأولى وعددها 11 شخصا "جميعهم صوماليون"، غرب مدينة برج البرلس، وبسؤالهم تبين اتفاقهم مع مجهولين للسفر لإيطاليا عن طريق مركب صيد مقابل مبالغ مالية. أما المجموعة الثانية وعددها 51 شخصا، من بينهم 32 من إريتريا و14 من السودان و9 مصريين، فتم ضبطهم أيضاً بالقرب من برج البرلس، وأقروا بحضورهم للمكان انتظارا لأحد الأشخاص الذي سيقوم باصطحابهم لمركب صيد يقف بالقرب من ساحل مياه البحر المتوسط وتسفيرهم لإيطاليا.

كما تم ضبط 7 مصريين من محافظتي البحيرة والمنوفية حينما كانوا يستقلون سيارة بنطاق البرلس، وأقروا باتفاقهم مع مجهولين للسفر لإيطاليا، نظير مبالغ مالية. أما المجموعة الأخيرة فقد تم ضبط 7 صوماليين أيضاً، شرق مدينة برج البرلس للسفر إلى إيطاليا، وتم عمل محاضر بالوقائع وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.