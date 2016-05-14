مصر.. مجلس "الصحافيين" يجتمع لبحث الأزمة مع الداخلية

يعقد مجلس نقابة الصحافيين اجتماعاً، اليوم السبت، برئاسة النقيب يحيى قلاش، لمناقشة الجوانب المختلفة لأزمة النقابة ووزارة الداخلية.

وكان مجلس نقابة الصحافيين أعلن ترحيبه بإشارة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، خلال جولته فى مدينة بدر الخميس، إلى ضرورة تجاوز الأزمة بين بعض مؤسسات وأجهزة الدولة والإعلام، على أساس الحرص على المصلحة العامة واحترام سيادة القانون، وقاعدة المساءلة التي شدد عليها الرئيس أكثر من مرة، والحرص على التوحد خلف هدف الحفاظ على استقرار وأمن مصر.

وأوضح مجلس النقابة، في بيان له، أن المجلس لم يسع لأي صدام مع مؤسسات الدولة المصرية، باعتبار أن النقابة كانت وستظل مكوناً أساسياً من مؤسسات هذه الدولة، وإحدى القوى الناعمة لمصر.

وجدد مجلس النقابة مطالبته بإعلاء كلمة القانون في كل الوقائع الأخيرة، مؤكداً تجاوبه مع أي جهود تحفظ للكيان النقابي دوره وللصحافيين كرامتهم.

وشدد مجلس النقابة على أن الجماعة الصحافية تبادل الرئيس الحرص نفسه على مصلحة الوطن العليا، مطالباً من جميع الأطراف التحلي بروح المسؤولية التي أشار إليها رئيس الجمهورية، والذي طلب من كل الأطراف التحلي بها، وعدم افتعال الأزمات، والحرص على مصالح الوطن العليا في ظل التحديات التي تواجهها مصر، وفي إطار قواعد المحاسبة وسيادة القانون.