السيطرة على حريق بجامعة القاهرة

سيطر أفراد الأمن الإداري بجامعة القاهرة، ورجال المطافئ، على حريق هائل اندلع بمكتب رئيس قسم الكيمياء بكلية العلوم جامعة القاهرة، اليوم الأحد، حيث يحتوي المكتب على مواد كيميائية ولم يعلم سبب الحريق، كغيره من الحرائق التي تعم مصر حاليا.

ووصل إلى حرم جامعة القاهرة، حوالي 6 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، وسيطر مسؤولو العمليات بأمن جامعة القاهرة وبعض أفراد الأمن الإداري على الحريق باستخدام طفايات الحريق الموجودة بالمبنى.

وأكدت مصادر من داخل جامعة القاهرة، أن المكتب المذكور اشتعل بالكامل، ودمر شباك المكتب والتكييف الخاص به، مشيرة إلى أن العناية الإلهية أنقذت معمل الكيمياء بالدور الأول من الاشتعال.

وفي صعيد مصر، نشب حريق هائل بأربعة محلات بميدان شيكوريل بمدينة أسيوط.

وعلى الفور انتقلت قوات الدفاع المدني والإطفاء، لمحاولة السيطرة على الحريق.