أحمد أبو هشيمة يشتري فضائية ساويرس

اشترى رجل الأعمال المصري أحمد أبوهشيمة فضائية" أون تي في " المملوكة لرجل الأعمال نجيب ساويرس.

ووقع أبوهشيمة ونجيب ساويرس عقد استحواذ شركة إعلام المصريين المملوكة لأبو هشيمة على كامل أسهم قناة "أون تي في" المملوكة لساويرس وتم توقيع العقد ظهر اليوم الأحد في القاهرة.

أبو هشيمة قال في بيان له عقب التوقيع إن شركته تسعى لاستعادة الريادة المصرية في الإعلام وصناعة التلفزيون والدراما من جديد مؤكدا أن خطوة الاستحواذ ستتبعها خطوات أخرى تدعم الهدف الأساسي للشركة وهو استعادة الريادة المصرية واستعادة قوة مصر الإعلامية في مجال صناعة التلفزيون والدراما وفق قواعد تنافسية طموحة، ووفق إدراك للأهمية الكبرى الذي يمثلها الإعلام المصري حاليا على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي.

وأضاف أنه يأمل في تقديم إعلام تنموي شامل بأدوات تلفزيونية شديدة الجاذبية والرقي، وشديدة الاحترافية والتميز، تتناسب مع طموح الدولة المصرية والشعب المصري في النمو والتقدم والاستقرار.

أحمد أبوهشيمة من مواليد 11 يناير 1975 وهو أحد رجال الأعمال المصريين في مجال صناعة الحديد ويمتلك عدة مؤسسات إعلامية كبرى في مصر، منها صحيفة "اليوم السابع".

وكانت وسائل إعلام مصرية قد ذكرت أن هناك عددا من القنوات الفضائية تعاني من أزمات مالية طاحنة قد لا تمكنها من الاستمرار في المنافسة خاصة بعد أن فشلت في الحصول على برامج ومسلسلات خلال رمضان المقبل وأن هناك عددا من رجال الأعمال من خارج مجال الإعلام قد استغلوا هذا العجز المادي لتلك القنوات لمحاولة شرائها.

وقالت إن هذه القنوات تتضمن فضائيتي الحياة المملوكة لرئيس حزب الوفد السيد البدوي وأون تي في.