قوات الأمن المصرية تصفي 3 عناصر إرهابية

تمكنت قوات الأمن المصرية بمحافظة شمال سيناء، الأحد، من تصفية 3 عناصر من أنصار بيت المقدس بينهم قيادي في التنظيم، حيث قامت مروحيات الأباتشي بقصف منزل جنوب رفح بداخله العناصر الثلاثة.

وقالت المصادر إن معلومات وصلت إلى أجهزة الأمن تفيد بوجود 3 من أنصار بيت المقدس مختبئين داخل منزل بمنطقة وادي القريعي جنوب رفح من جهة وسط سيناء حيث قامت مروحيات الأباتشي بقصف المنزل وسيارة ربع نقل كانت تقف أمامه.

وتبين أن القتلى 3 عناصر، بينهم قيادي يدعى سلامة ابو دان وهو من الأسماء المطلوبة لدى أجهزة الأمن لتورطه في عمليات إرهابية ضد قوات الأمن من الجيش والشرطة خلال الفترة الماضية.