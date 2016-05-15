مصر.. السيطرة على حريق بالجيزة

سيطرت قوات الحماية المدنية في الجيزة على حريق بأحد المصانع بالمنطقة الصناعية الثانية.

ولم يسفر الحريق عن أي إصابات أو خسائر بشرية إلا أنه التهم أجزاء من المعدات بالمصنع، بينما تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وأثارت سلسلة الحرائق التي وقعت في القاهرة وعدد من المحافظات الأسبوع الماضي في مصانع وأسواق شعبية، تساؤلات كثيرة في وقت تنتظر فيه جهات التحقيق صدور تقارير المعمل الجنائي لتحديد المتسبب في هذه الحرائق والذي لا يزال حتى الآن مجهولاً.

فسلسلة الحرائق التي ضربت القاهرة وبعض المحافظات الأخرى بصورة غير مسبوقة أثارت قلقاً شعبياً وتكهنات إعلامية.

وبدأت الحرائق يوم الاثنين الماضي بحريق في سوق الرويعي، أحد الأسواق الشعبية، ليسفر عن ضحايا وخسائر بالملايين، ليشتعل بعده حريق آخر في سوق الغورية المشهور ببيع الستائر والأقمشة، ليعقبهما حريق جديد في مبنى محافظة القاهرة.