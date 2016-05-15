مصر.. المؤبد والسجن المشدد لـ 21 متهما بخلية إخوانية

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعسكر الأمن المركزي، الأحد، برئاسة المستشار حسين قنديل، في جلسة محاكمة 21 متهما بقضية "خلية الرصد والردع" التابعة للإخوان، بالسجن المؤبد لـ 8 متهمين، والسجن المشدد 10 سنوات لـ8 متهمين، والسجن المشدد 5 سنوات لـ5 متهمين آخرين.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أحال 21 متهما بينهم 8 محبوسين إلى محكمة الجنايات، على خلفية اتهامهم بتفجير قنبلة أمام سينما رادوبيس بالعمرانية ما تسبب في مقتل مواطن، فضلا عن تفجير قنبلة أمام منزل السفير البلجيكي للإضرار بالعلاقات المصرية الدبلوماسية، وتشويه صورة مصر خارجياً، فضلا عن محاولة تفجير قنبلة أسفل سيارة شرطة أمام قسم الطالبية بمحافظة الجيزة.