مصر.. وزيرا الدفاع والداخلية يتفقدان قواتهما في سيناء

تفقد الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع المصري واللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، الأحد، عناصر قواتهما المتمركزة بشمال سيناء.

وقال العميد محمد سمير المتحدث العسكري إن القوات نجحت خلال الفترة الماضية في فرض السيطرة الأمنية الكاملة بمناطق مكافحة النشاط الإرهابي، وتحقيق العديد من الضربات المتلاحقة للقضاء على العناصر التكفيرية والأوكار والبؤر الإرهابية التي تتحصن بها تلك العناصر.

وأضاف أن الوزيرين تفقدا عددا من الكمائن ونقاط الارتكاز الأمنية على الطرق والمحاور الرئيسية بسيناء للاطمئنان على الأحوال المعيشية والإدارية للعناصر المشاركة في الحملات الأمنية مطالبين القوات بأعلى درجات اليقظة والانتباه لتنفيذ ما يكلفون به من مهام.

كما قام وزير الداخلية بالمرور على مديرية أمن شمال سيناء للوقوف على درجات الاستعداد القتالي لما يكلف به رجال الشرطة من مهام.

وقال إن الفريق صبحي أكد خلال لقائه بمقاتلي القوات المسلحة والشرطة أن ما يتحقق من إنجاز على أرض سيناء خلال تنفيذ العديد من الضربات الأمنية المتلاحقة والتي أحدثت شللا تاما لفكر العناصر الإرهابية بشمال سيناء يبعث على الفخر والاعتزاز لجميع أبناء الشعب المصري الذين يقدرون ما يتم بذله من تضحيات وبطولات وطنية مخلصة لتجفيف منابع الارهاب والقضاء على البؤر الإجرامية وحماية ركائز الأمن القومي المصري، مشيدا بقواته التي تؤدى مهامها الوطنية بكل شجاعة وإخلاص، وتقف سداً منيعاً في مواجهة كل محاولات العبث بأمن مصر وسلامة حدودها.

وأشار المتحدث العسكري إلى أن صبحي أثنى على الدور الذى يقوم به أهالي سيناء باعتبارهم هم خط الدفاع الأول عن أمن مصر القومي، مشيراً إلى وقوفهم بجانب رجال القوات المسلحة والشرطة للتصدي لكافة التهديدات والمواقف العدائية المحتملة والمضي في استعادة الأمن والأمان للانطلاق للمرحلة المقبلة من تنمية وتعمير سيناء وخلق فرص عمل لأهالي سيناء.