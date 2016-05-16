اختتام تدريبات بحرية مشتركة بين مصر واليونان

اختتمت الاثنين، فعاليات التدريب البحري المصري اليوناني المشترك "إسكندرية 2016"، بالمياه الإقليمية المصرية وعلى سواحل مدينة الإسكندرية (شمال) بمشاركة عناصر من القوات البحرية لكل من البلدين.

ووفق بيان وزارة الدفاع المصرية، "اشتمل التدريب الذي استمر نحو أسبوع، على قيام عناصر الصاعقة البحرية من كلا الجانبين بتنفيذ أعمال الاستطلاع والهجوم على إحدى الجزر المنعزلة التي تقع تحت سيطرة الإرهابيين وتطهيرها والسيطرة عليها".

وتضمن التدريب العسكري وفق البيان ذاته، "تنفيذ عدة تمارين بمشاركة القطع البحرية المصرية واليونانية لتفادي الألغام والتصدي لهجوم العائمات السريعة والزوارق المعادية وأعمال القرصنة البحرية وتنفيذ حق الزيارة والتفتيش ومكافحة إحدى السفن المشبوهة واقتحام بؤرة إرهابية وتطهيرها والسيطرة على أعمال الإعاقة والشوشرة (التشويش) الإلكترونية المعادية".

كما "نفذت القطع البحرية المشاركة تدريبًا للرماية بالذخيرة الحية لصد وتدمير الأهداف السطحية والجوية المعادية ليلًا ونهارًا، وتأمين الوحدات البحرية ضد طيران العدو باستخدام أسلحة الدفاع الجوي والمدفعية، وتم التدريب على عمليات البحث عن الغواصات المعادية بالاستعانة بطائرات الهليكوبتر مختلفة الطرازات التي تعمل مع القوات البحرية والتي نفذت العديد من المهام والطلعات الجوية، وتنفيذ تمارين لعمليات البحث والإنقاذ واقتحام سفينة مشبوهة والسيطرة عليها"، بحسب بيان الوزارة المصرية.

والفترة الأخيرة شهدت مصر تدريبًا عسكرية عديدة مع دول عربية وأجنبية، في المياه الإقليمية لها، أو في مناطق عسكرية بمصر، أو في دول عربية.