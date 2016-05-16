مصر.. أحكام بالسجن على 24 بتهم تتصل بالإرهاب

ذكرت مصادر قضائية أن محكمة مصرية عاقبت 24 شخصا بالسجن فترات تراوحت بين خمس سنوات والسجن المؤبد، الاثنين، بعد يوم من معاقبة 21 آخرين بالسجن أمام محكمة أخرى.

وقال مصدر إن دائرة الإرهاب بمحكمة الجنايات في مدينة الزقازيق عاصمة محافظة الشرقية إلى الشمال الشرقي من القاهرة قضت بالسجن المؤبد على عضو في جماعة الإخوان المسلمين المحظورة.

وأضاف "أدانته المحكمة بالاتصال بداعش وتكوين خلية إرهابية لاستهداف رجال الجيش والشرطة في العاشر من رمضان". ويشير المصدر إلى تنظيم داعش الذي ينشط موالون له في محافظة شمال سيناء.

وتابع المصدر: "عاقبت المحكمة أفراد الخلية وعددهم 12 بالسجن المشدد عشر سنوات (لكل منهم). وعاقبت ثمانية متهمين من أعضاء جماعة الإخوان في مدينة بلبيس بالسجن المشدد سبع سنوات (لكل منهم) في قضية ثانية لانضمامهم إلي جماعة إرهابية والعمل لتعطيل الدستور والقانون وتخريب مؤسسات الدولة.

وأضاف: "وحكمت المحكمة بالسجن المشدد خمس سنوات على ثلاثة متهمين في مركز ههيا في قضية ثالثة لتكدير السلم العام وتعطيل أجهزة الدولة عن القيام بواجباتها".

وعقدت المحكمة جلساتها في بلبيس القريبة من القاهرة لأسباب أمنية. وتوجد أعداد كبيرة من قوات الأمن في المدينة التي توجد بالقرب منها قاعدة جوية.

ويقول قانونيون إن المحكوم عليهم بالسجن المشدد لا يستفيدون من العفو عن جزء من العقوبة إذا ثبت لهم حسن السير والسلوك خلال تمضيتها.