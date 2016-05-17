السيسي: حل القضية الفلسطينية يجعل السلام أكثر دفئاً

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، إن حل القضية الفلسطينية سيجعل اتفاق السلام المبرم بين مصر وإسرائيل "أكثر دفئا"، وأضاف أن بلاده مستعدة للتوسط لإيجاد حل للصراع.

وقال السيسي، في كلمة نقلها التلفزيون الرسمي على هامش افتتاح مشروعات خاصة بالطاقة: "لو قدرنا نحقق كلنا مع بعض حل هذه المسألة وإيجاد أمل للفلسطينيين.. ستكتب صفحة أخرى جديدة يمكن تزيد عما تم إنجازه من معاهدة السلام"، التي أبرِمت بين مصر وإسرائيل عام 1979.

وأضاف: "نحن مستعدون لبذل كل الجهود التي تساعد في إيجاد حل لهذه المشكلة". وناشد الرئيس المصري الأطراف الإسرائيلية بالحوار لتحقيق السلام حتى تستفيد الأجيال المقبلة، وطالب الفلسطينيين بتوحيد الفصائل وتحقيق المصالحة الحقيقية من أجل السلام.

وطالب السيسي الفلسطينيين والإسرائيليين بالحوار للوصول للسلام، مؤكدا أن لدى الطرفين فرصة عظيمة لتحقيق السلام في المنطقة.

وقال إنه والقادة العرب اتفقوا على شكل جيد للعلاقة بين هذه الدول وإسرائيل لو تم إيجاد حل للقضية الفلسطينية، معتبرا أنه "لو تحقق السلام فسنرى العجب في المنطقة، وسيتغير وضع الشرق الأوسط الملتهب للأفضل".

واعتبر السيسي أن إحياء عملية السلام هو الحل الوحيد لمحاربة الإحباط واليأس الذى يعيش فيه الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن المعاناه الحالية للفلسطينيين تشبه المعاناة التي عانها المصريون بعد حرب 1967.

وشدد الرئيس المصري على ضرورة إقامة دولتين لتحقيق آمال الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، ومطالبا الأحزاب والقيادة الإسرائيلية بالتوافق وايجاد حل لهذا القضية، ووفق ضمانات تتيح الأمن والأمان للجانبين.