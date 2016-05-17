مصر.. اعتقال عصابة على صلة بخاطفي رجل الأعمال السعودي

كشف اللواء عزازي علي عزازي، مدير أمن الإسماعيلية، أن أجهزة الأمن المصرية اعتقلت عصابة مكونة من عدة أفراد يخطفون رجال أعمال ومارة على طريق القاهرة-الإسماعيلية الصحراوي، وهي على صلة بخاطفي رجل الأعمال السعودي حسن علي أحمد سند الذي تم تحريره الخميس قبل الماضي.

وقال عزازي، في تصريحات لـ"العربية.نت"، إن أجهزة الأمن، وفي بحثها للوصول إلى العصابة التي قامت بخطف رجل الأعمال السعودي، تمكنت من القبض على عصابة أخرى تقوم بعمليات خطف أيضا في تلك المنطقة، وهي منطقة السحر والجمال بطريق الإسماعيلية. وعمليات هذه العصابة مشابهة لعملية خطف رجل الأعمال السعودي، فتبين أنها على علاقة بأفراد التشكيل العصابي الذي قام بخطف سند.

وأضاف أن عملية القبض على خاطفي رجل الأعمال باتت قريبة جدا، خاصة وأن فريق البحث تمكن من تحديد هوية الخاطفين وأوصافهم وقام بمحاصرة كافة الأماكن التي يمكن أن يترددوا إليها بمحافظات القاهرة والسويس والإسماعيلية.

وكان مجهولون قد اختطفوا رجل الأعمال السعودي حسن علي سند عقب خروجه من مصنعه بالقرب من الكيلو 76 بطريق مصر الإسماعيلية-الصحراوي، وتركوه بعدها بـ10 أيام في منطقة وادي حجول بطريق السويس بعد تضييق الخناق الأمني عليهم.

وتبين أن المتهمين تتبعوا رجل الأعمال لدى خروجه من مصنعه واختطفوه وتركوا سيارته ثم اقتادوه لجهة غير معلومة للحصول على فدية مقابل إطلاق سراحه.