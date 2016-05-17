السيسي: نسعى ليحصل كل مصري على خدمة جيدة تليق به

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن هناك مشاكل كثيرة في مصر لتحسين خدمات الدولة للمواطن المصري كالخبز ومنظومة التموين.

وأصبح لدينا 105 شونة و75 صومعة خلال سنتين، بتكلفة مرتفعة بهدف محاربة الفساد والبيروقراطية، وبنية حقيقية تساهم في أن يحصل كل مصري بخدمة تليق به وبآدميته.

وأضاف السيسي، خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية اليوم الثلاثاء، أن مشروع المليون ونصف فدان الكثير منهم يقع في الصعيد، وأنه لابد من الانتهاء من محور التنمية 22 كيلو بأسيوط والمنيا في أسرع وقت ممكن خلال شهر سبتمبر، وكذلك إنشاء مدينة لأسيوط على هذا المحور ولابد أن تبدأ وزارة الإسكان في التخطيط لهذه المدينة.

ومن ناحية أخرى أكد السيسي بأن هناك فرصة عظيمة لمستقبل أفضل حال تحقيق السلام وحل القضية الفلسطينية.