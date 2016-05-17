مصر..محكمة تستدعي ابنة وزير محبوس للاحتفال بعيد ميلادها

في لفتة إنسانية، أمر المستشار حسن فريد، رئيس محكمة جنايات القاهرة، باستدعاء ابنة باسم عودة، وزير التموين السابق في عهد "الإخوان" والقيادي بالجماعة وأحد المتهمين بالقضية المعروفة إعلامياً بـ"فض اعتصام رابعة" للقاء والدها في المحكمة والاحتفال معه بعيد ميلادها.

وقررت المحكمة أيضاً تمكين ابنة القيادي الإخواني، والمتحدث السابق باسم "الجماعة" أحمد عارف من لقاء والدها أمام منصة القضاة.

وخلال الجلسة التي عقدت، اليوم الثلاثاء، نادى رئيس على الوزير الإخواني باسم عودة وأخرجه من محبسه ليستقبل ابنته التي هرعت إليه وحملها على أكتافه، وسط تصفيق الحاضرين وتحيتهم لهذه اللفتة.

وقال الوزير السابق: "اليوم عيد ميلاد ابنتي ولم يُسمح لي أن أقول لها كل سنة وإنتي طيبة، وأسلمها هديتها التي جلبتها لها وهي وردة"، وعلى الفور أمر رئيس المحكمة باستدعاء ابنة الوزير والاحتفال مع والدها بعيد ميلادها، كما استدعى ابنة أحمد عارف للقاء والدها أيضاً.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة اليوم الثلاثاء، بمعهد أمناء الشرطة في طرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قد واصلت نظر محاكمة 739 متهماً، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"فض اعتصام رابعة العدوية".

يأتي على رأس المتهمين في القضية عدد من قيادات جماعة "الإخوان"، في مقدمتهم محمد بديع، المرشد العام للجماعة إلى جانب "أسامة" نجل الرئيس المعزول محمد مرسي.

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات بإعداد تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان "رابعة العدوية" وقطع الطرق، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل وتخريب المباني والأملاك العامة والخاصة والكابلات الكهربائية بالقوة وتنفيذاً لأغراض إرهابية بقصد الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتكدير السكينة العامة، ومقاومة السلطات العامة، وحيازة وإحراز المفرقعات والأسلحة النارية والذخائر التي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها.