مندوب فلسطين الدائم بالجامعة العربية يثمن خطاب السيسي

وصف سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، جمال الشوبكي، خطاب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية بأنه رؤية استراتيجية عميقة تجاه القضية الفلسطينية والمنطقة.

وأضاف الشوبكي أن الرئيس السيسي، الذي أعاد إلى مصر دورها الريادي على المستوى العربي والإقليمي والدولي، حيث تترأس مصر حالياً القمة العربية، كما تترأس مجلس الأمن الدولي، وتترأس اللجنة الرباعية لمتابعة التطورات السياسية في القضية الفلسطينية التي انبثقت عن قمة شرم الشيخ، وهو جزء من التزام مصر التاريخي حيال القضية الفلسطينية رغم محاولات إزاحتها بالاستمرار في تصعيد المشكلات الإقليمية الأخرى في المنطقة.

وأضاف الشوبكي: "نثمن هذا الموقف المصري، وهو أمر غير مستغرب على مصر وقيادتها، خاصة بعد زيارة الرئيس الأسبوع الماضي، حيث تم في المشاورات بلورة رؤية استراتيجية موحدة من أجل تنسيق التحركات السياسية لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية، والعمل على رأب الصدع الفلسطيني وإقامة حكومة وحدة فلسطينية".

واختتم الشوبكي بالتأكيد على ريادة الدور المصري والقناعة التامة بأن حل القضية الفلسطينية هو مفتاح لحل مشاكل المنطقة وضمان استقرارها.