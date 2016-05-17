"العربية.نت" تكشف تفاصيل اختطاف المصريين الستة في ليبيا

كشف علي شاهين، قريب المصريين الستة الذين أُعلن عن اختطافهم في ليبيا، أمس، تفاصيل عملية الاختطاف وأسماء المختطفين.

وقال لـ"العربية.نت": "إن أهالي المخطوفين الستة انقطعت الاتصالات بينهم وبين ذويهم منذ منتصف ليلة الجمعة الماضية، وبسؤال أحد أقاربهم العاملين في ليبيا، أكد أن ميليشيات مسلحة داهمت منزلهم في منطقة الشحات بمحافظة البيضا واقتادتهم لجهة غير معلومة.

وأضاف أن المصريين الستة ينتمون لعزبة راشد مركز فوة محافظة كفر الشيخ بدلتا مصر، بينهم شقيقان هما فوزي عبدالتواب راجح وميمي عبدالتواب راجح، و4 آخرون من شباب القرية، هم فتحي رياض إبراهيم الغريق، وشحاتة أحمد يوسف شاهين، وعبدالسلام محمد عبدالسلام النجارة، وسعد رياض كرشة، وأعمارهم جميعاً تتراوح بين 20 و30 عاماً، ويعملون في مجال البناء.

وأضاف أن الأهالي توجهوا باستغاثات لوزارة الخارجية المصرية والرئاسة للتدخل لإنقاذ أبنائهم خشية تعرضهم لمكروه.

من جانبه، قال السفير محمد العرابي، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري، إن اللجنة ستتواصل مع وزارة الخارجية لعمل اتصالات عاجلة ومكثفة مع كبار القبائل في ليبيا للمساعدة في تحرير المصريين المختطفين، محذراً المصريين المتواجدين في ليبيا من البقاء داخل الأراضي الليبية بعد تكرار مسلسل اختطافهم.

وقال الدكتور محمد خليفة، النائب بالبرلمان المصري عن دائرة المحلة، التي سبق وتعرض 15 من أبنائها للاختطاف لـ"العربية.نت"، إنه يجب وضع قيود مشددة لمنع سفر المصريين إلى ليبيا، خاصة بعد تكرار مسلسل اختطافهم، مضيفاً أن بعض الذين اختطفوا وتم تحريرهم وإعادتهم لمصر عادوا إلى ليبيا للعمل مرة أخرى، ضاربين بعرض الحائط تعليمات الخارجية المصرية بتجنب السفر إلى ليبيا مرة أخرى.