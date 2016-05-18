الجامعة العربية تعد لاجتماع مع سفراء دول مجلس الأمن

يعقد مجلس جامعة الدول العربية اجتماعاً تشاورياً، في وقت لاحق من اليوم الأربعاء، على مستوى المندوبين الدائمين، وذلك للتحضير لاجتماعهم المشترك مع سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي المقرر في الـ21 من أيار/مايو.



وأكد السفير نائب الأمين العام للجامعة العربية، أحمد بن حلي، على أهمية هذا الاجتماع، الذي يعد الأول من نوعه، ويأتي في ضوء رئاسة مصر الحالية لمجلس الأمن الدولي خلال الشهر الحالي.

وقال بن حلي إن الاجتماع المشترك بين المندوبين الدائمين في جامعة الدول العربية وسفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن سيناقش القضايا الساخنة في المنطقة العربية، ومنها المستجدات في القضية الفلسطينية والأوضاع في ليبيا وقضايا الهجرة.