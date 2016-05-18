كيري يبحث مع السيسي السلام في الشرق الأوسط وليبيا

وصل وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، إلى القاهرة، اليوم الأربعاء، لإجراء محادثات مع الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، حول ليبيا وبحث اقتراح الأخير محاولة إنهاء الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني.

وتأتي الزيارة القصيرة، التي يقوم بها كيري، بعد سلسلة من الاجتماعات الدولية في فيينا بشأن سبل إنهاء الصراع في ليبيا وسوريا.

من جهته، قال مسؤول أميركي إن كيري يرغب في أن يبحث بالتفصيل اقتراحاً عرضه السيسي الثلاثاء للتوسط في مصالحة بين الفصائل الفلسطينية المتنافسة لتمهيد الطريق نحو التوصل لاتفاق سلام دائم مع الإسرائيليين.