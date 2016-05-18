مصر.. إحالة 9 شرطيين اعتدوا على طبيبين بمستشفى للمحاكمة

قررت النيابة المصرية اليوم الأربعاء إحالة 9 من أمناء شرطة قسم المطرية شرق القاهرة للمحاكمة العاجلة.

ووافق النائب العام على قرار نيابة شرق القاهرة الكلية بإحالة 9 أمناء شرطة للمحاكمة لاتهامهم باحتجاز الدكتور مؤمن عبدالعظيم والدكتور أحمد السيد دون وجه حق، والاعتداء بالضرب علهما بصفتهما موظفين عمومين أثناء تأدية عملهما، واستعمال القسوة، وإساءة استغلال السلطة بصفتهم أفراد شرطة بقسم المطرية.

وتضمن أمر الإحالة كلا من محمد محمد رضوان وحسام أحمد على ومحمود محمد عطية محمود والسيد أحمد عبدالحميد وأسامة رضا محمد ومحمد إبراهيم أحمد ويحيي اسماعيل عبدالعزيز وعبدالمنعم ابراهيم سالم ومحمد نزيه السيد، مؤكدا أنهم قاموا في يوم 28 كانون الأول/يناير الماضي بالقبض على الطبيبين والاعتداء عليهما.

وكانت نقابة الأطباء المصرية قد عقدت جمعية عمومية طارئة للمطالبة بمحاكمة أمناء الشرطة وأصدرت بيانا قالت فيه: "إنه حضر مواطن يرتدي ملابس مدنية مصابا بجرح في وجهه، وطلب من الطبيب أحمد محمود، مقيم بقسم الجراحة، أن يُثبت إصابات غير حقيقية بالإضافة إلى الإصابة الموجودة به فعلياً، وعندما رفض الطبيب أفصح المريض عن شخصيته بأنه أمين شرطة، وأن الطبيب عليه أن يكتب التقرير الذي يرغب فيه أمين الشرطة أو أن يلفق له قضية".

وأوضحت النقابة أن الطبيب رفض كتابة تقرير مزور ما دفع أمين الشرطة إلى الاعتداء على الطبيب بمساعدة زملائه، الذين اعتدوا أيضا على النائب الإداري وهو الطبيب مؤمن عبدالعظيم، ثم اقتادوهما لقسم شرطة المطرية.

من جانبه قال وزير الصحة المصري أحمد عماد إنه قام بالتواصل مع وزير الداخلية الذي أكد له أنه تم إيقاف هؤلاء الأمناء عن العمل، وتحويلهم إلى مجلس تأديب، وقامت الوزارة بعمل التحريات عن الشرطيين وتسليم نتائجها إلى النائب العام الذي قام بدوره باستدعاء 9 منهم وقرر إيقافهم عن العمل لحين انتهاء التحقيقات التي انتهت اليوم بإحالتهم للمحاكمة.