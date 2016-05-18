مصر: الإخوان يستخدمون تجار المخدرات لتأديب خصومهم

كشف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف المصري، أن جماعة الإخوان مازالت تقوم بتجنيد المشبوهين والمطاردين وأصحاب السوابق لتؤدب بهم خصومها ومعارضيها من جهة، وتحمي بهم كوادرها من جهة أخرى.

وقال في بيان رسمي له، اليوم الأربعاء، إن الجماعة وبدلا من أن تخاطر بخوض معاركها تستأجر أو تستقطب من يخوضها عنها بالوكالة أو الإيجار، مشيرا إلى أن هذه الجماعات لا تتورع عن سفك الدماء وعمليات الذبح والحرق والتنكيل بالبشر، والقيام بعمليات إجرامية عشوائية تستهدف الآمنين المسالمين وتروعهم بما تخلفه من قتلى وجرحى ومصابين ومبتوري الأطراف ومشوهين.

وأضاف "مثل هذه الجماعات والحركات الإرهابية والمافيا العالمية لا تتوانى عن إغراق المجتمعات التي تستهدفها بالمخدرات بكل ألوانها، حيث تعد تجارة المخدرات أحد أهم مصادر تمويلها".

وأشار إلى أنه إذا كانت بعض الجماعات الإرهابية في حاجة إلى حلفاء فلن تكون أقرب إليها وأكثر تلاقيا معها من مافيا المخدرات والسموم الذين لا يرقبون لا في أقوامهم ولا مجتمعاتهم ولا شباب أمتهم إلاًّ ولا ذمة، ومن ثمة يجب أن تتوازى جهود أي دولة في مواجهة ظواهر الإرهاب والإدمان والبلطجة على حد سواء، فأهداف هؤلاء في الفساد والإفساد إن تتلاقى فإن بعضها قد يستخدم الآخر، والقضاء على أي منها أو إضعافه يضعف الآخر.

وأكد الوزير المصري أنه يجب على جميع المؤسسات الدينية والتعليمية والتربوية والثقافية والشبابية ومنظمات المجتمع المدني أن تجعل مواجهة الإدمان والمخدرات والتحذير من مخاطرهما جزءاً أصيلاً في جميع برامجها، وأن تقوم وسائل الإعلام مسموعة ومقروءة ومرئية بتسليط الضوء وبقوة على مخاطر هذه الظواهر السلبية، كما ينبغي أن تبرز الأعمال الفنية والإبداعية الآثار السلبية للوقوع في مخالب الإدمان أو تجار السموم أو موزعيه.

وقال إن شر المدمن لا يقف عند شخصه إنما يتجاوزه إلى أسرته وأصدقائه وزملائه ومجتمعه ووطنه.