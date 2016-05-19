إيطاليا للسيسي: متضامنون معكم وجاهزون للمساعدة

تلقي الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم الخميس اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي، الذي عبر عن دعم بلاده وتضامنها الكامل مع مصر فيما يتعلق بالحادث الذي تعرضت له طائرة مصر للطيران القادمة من باريس اليوم .

وأعرب رئيس الوزراء الإيطالي عن استعداد بلاده لإرسال طائرة للمشاركة في أعمال البحث الجارية بالبحر المتوسط.

من جانبه أعرب الرئيس المصري عن تقديره لموقف رئيس الوزراء الإيطالي، وهو ما يعكس عُمق أواصر الصداقة التي تربط بين الشعبين والحكومتين المصرية والإيطالية، مؤكدا تقدير مصر لمواقف جميع الدول الصديقة مثل اليونان وفرنسا وبريطانيا الذين يساهمون في جهود البحث الجارية عن الطائرة.

وأكد الجانبان خلال الاتصال على حرصهما على تطوير العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين البلدين على كافة الأصعدة، فضلاً عن مواصلة التنسيق والتشاور حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية.