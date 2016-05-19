تحطم طائرة مصرية تقل 66 راكباً فوق "المتوسط"

‏أكد مسؤولون بالطيران المصري أن طائرة تابعة لشركة مصر للطيران تحطمت وعلى متنها 66 شخصا قادمة من باريس إلى القاهرة، وأكدت فرنسا أيضا سقوط الطائرة المصرية فوق البحر الأبيض المتوسط وفتحت تحقيقا في الحادث.

من جانبها أكدت شركة مصر للطيران في بيان الخميس أن طائرة تابعة لها قادمة من باريس إلى القاهرة اختفت عن شاشات الرادار فوق مياه البحر المتوسط بعد دخولها إلى المجال الجوي المصري وعلى متنها 66 شخصا، بينهم 7 أفراد طاقم الطائرة و3 أفراد أمن وطفل ورضيعان.

وقال مصدر أمني مصري إن نطاق البحث عن الطائرة المفقودة كبير جدا، وسيستغرق ساعات.

وعقد مجلس الأمن القومي المصري اجتماعاً برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وناقش أزمة اختفاء الطائرة.

وقرر مجلس الأمن القومي مواصلة جهود البحث من خلال الطائرات والقطع البحرية المصرية، والعمل على كشف ملابسات اختفاء الطائرة في أسرع وقت بالتعاون مع فرنسا واليونان.

كما قرر المجلس قيام الحكومة بتقديم كافة أوجه المساعدة لعائلات ركاب وأفراد طاقم الطائرة المصرية. كما وجه المجلس مركز أزمات مصر للطيران بمتابعة تطورات الموقف والاعلان عما يستجد من معلومات.

وأكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن كل سيناريوهات فقدان الطائرة المصرية مطروحة أمام غرفة الأزمات التي شكلها المجلس.

وأضاف رئيس الوزراء المصري من داخل غرفة الأزمات الموجودة حاليا بمطار القاهرة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع كافة التطورات الخاصة بالطائرة المفقودة، مشيرا إلى أن القوات المسلحة تتولى حاليا البحث عن الطائرة، بجانب التنسيق مع اليونان.

وأشار إسماعيل، إلى أن غرفة إدارة الأزمة تتابع كافة التطورات، مؤكدا أن المسئولين بشركة مصر للطيران يتابعون بكل اهتمام كل ما أحاط بالطائرة منذ إقلاعها من مطار شارل ديغول.

ورجح مسؤول مصري تحطم الطائرة المفقودة في البحر المتوسط، مؤكدا أن آخر اتصال سجل مع الطائرة المنكوبة كان قبل اختفائها بـ 10 دقائق.

وحسب مسؤول يوناني فإن قائد الطائرة المصرية لم يبلغ المراقبين الجويين في اليونان بأي مشكلة، مؤكدا أن الطائرة اختفت بعد دقيقتين من مغادرة أجواء اليونان.

فرنسا لا تستبعد أي فرضية

قال الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند "ننظر في جميع الفرضيات"، وأضاف "سخرنا إمكاناتنا للبحث عن الطائرة المصرية لسرعة معرفة أسباب سقوطها".

وقال رئيس الوزراء الفرنسي، مانويل فالس، الخميس إنه لا يستبعد أي فرضية في فقدان الطائرة المصرية.

وأكد فالس، أن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند اتصل بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لمتابعة ما توصلت إليه السلطات المصرية في حادث طائرة مصر للطيران المختفية وتحديد ظروف سقوطها.

وأرسلت فرنسا قطعا بحرية وجوية للمشاركة في البحث عن الطائرة المصرية.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصادر بقصر الإليزيه أن هولاند يعقد اجتماع أزمة في باريس حول اختفاء الطائرة المصرية.

من جانبها أعلنت الرئاسة المصرية أن السيسي اتفق مع هولاند على استمرار التنسيق والتعاون بين مصر وفرنسا، لكشف ملابسات اختفاء الطائرة المصرية.

في السياق، أكد وزير الخارجية الفرنسى جون مارك ايرولت، استعداد بلاده لوضع إمكاناتها العسكرية تحت تصرف السلطات المصرية للمشاركة فى البحث عن طائرة مصر للطيران المفقودة.

وقال فى تصريح له عقب اجتماع الأزمة الذى دعا إليه الرئيس فرانسوا هولاند بمشاركة رئيس الوزراء مانويل فالس، وعدد من الوزراء من بينهم وزيرا الدفاع جون ايف لودريان، والداخلية برنار كازنوف لاستعراض اخر التطورات الخاصة باختفاء الطائرة المصرية، إننا مهتمون بإطلاع أسر الرعايا الفرنسيين على أخر المستجدات"، مشيرا إلى أن فرنسا على استعداد لإرسال طائرات وسفن لوضعها تحت تصرف السلطات المصرية.

ومن المقرر وفق ما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية نقلا عن مراسلها في باريس أن يتوجه وزيرا الخارجية جون مارك ايرولت، ووزير النقل ألان فيداليس فى وقت لاحق إلى مطار شارل ديغول، حيث تم تشكيل خلية أزمة للمتابعة الموقف والتعامل أسر الرعايا الفرنسيين وذلك بخلاف خلية الأزمة المشكلة بالخارجية الفرنسية، وذلك بمقر السفارة الفرنسية بالقاهرة.

جنسيات ركاب الطائرة المنكوبة

وكشفت مصر للطيران عن جنسيات الركاب، وهم كالتالي: 30 مصريا و15 فرنسيا وعراقيان وسعودي وبريطاني وبلجيكي وكويتي وسوداني وتشادي وبرتغالي وجزائري وكندي.

وأضافت الشركة أن رحلتها رقم (804) أقلعت من مطار شارل ديغول في العاصمة الفرنسية باريس باتجاه مطار القاهرة في تمام الساعة 02:45 بتوقيت القاهرة، واختفت من على شاشات الرادار في ساعة مبكرة من فجر اليوم الخميس.

هذا.. وقد قامت القوات المسلحة المصرية بالدفع بعدد من الطائرات والوحدات البحرية لتكثيف عمليات البحث كما قامت اليونان بالدفع بطائرة للبحث أيضاً بالتنسيق مع الجانب المصري.

وذكرت أيضا أن الطائرة كانت على ارتفاع 37 ألف قدم، واختفت بعد دخولها المجال الجوي المصري بعشرة أميال، مضيفة أن فرق بحث وإنقاذ تعمل حاليا للعثور على الطائرة.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي إن هولاند اتصل بالسيسي بعد فقدان الطائرة المصرية ولا يمكن استبعاد أي فرضية.

وأعلن المتحدث العسكري المصري أن السلطات اليونانية تشارك في عملية البحث عن الطائرة المنكوبة، نافيا تلقي أي نداءات استغاثة من قائد الطائرة المنكوبة.

وقال موقع (فلايت رادار 24) المعني بتتبع حركة الطائرات إن الطائرة من طراز أيرباص إيه 320.

وقالت مصادر إن وزير الطيران المدني المصري، شريف فتحي، قطع زيارة للسعودية لينضم إلى غرفة عمليات شكلت من قيادات المراقبة الجوية وسلطة الطيران المدني ومصر للطيران والوزارة لمتابعة تطورات الموقف.

فيما أشارت مصادر ملاحية إلى أن آخر ظهور للطائرة على الرادار كانت فوق البحر المتوسط.

ونشرت اليونان فرقاطة وطائرة عسكرية للبحث عن الطائرة المصرية جنوب المتوسط.

وطاقم طائرة مصر للطيران 320 A المفقودة، هم: محمد سعيد علي علي شقير ( قائد الطائرة)، ومحمد أحمد ممدوح أحمد عاصم ( الطيار المساعد).

وطاقم الضيافة يضم ميرفت زكريا زكي محمد وعاطف لطفي عبداللطيف أمين وسمر عزالدين صفوت يوسف وهيثم مصطفى عبدالحميد العزيزي ويارا هاني فرج توفيق.

أما أمن الطائرة فيتكون من: محمود أحمد عبدالرازق عبدالكريم وأحمد محمد مجدي أحمد ومحمد عبد المنعم الغنيمي الكيال.

يذكر أن ساعات الطيران لقائد الطائرة هي 6275 ساعة من بينهم 2101 ساعة على نفس الطراز وللطيار المساعد 2766 ساعة، وكذلك فإن سنة صنع الطائرة 2003.

من جهة أخرى، توافد عدد من أهالي ركاب طائرة مصر للطيران المفقودة إلى مطار القاهرة، لمتابعة موقف الطائرة والاطمئنان على ذويهم، وذلك بعد أن اختفت الطائرة عن شاشات الرادار أثناء عودتها من باريس في طريقها إلى مطار القاهرة.

كما توفر الشركة أرقام اتصال مجانية لأهالي الركاب: 080077770000 من أي خط أرضي داخل مصر ورقم +202 25989320 من خارج مصر أو من أي محمول داخل مصر.