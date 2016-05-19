اليونان: الطائرة المصرية انقلبت فجأة ثم هوت

أعلنت وسائل إعلام يونانية أنه تم العثور على حطام الطائرة المصرية جنوب البحر المتوسط، كما رصدت جسمين طافيين في موقع البحث.

ولكن الهيئة اليونانية للسلامة الجوية نفت العثور على حطام الطائرة.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" صوراً لما يعتقد أنه من حطام الطائرة المصرية المنكوبة التي تحطمت قبالة سواحل جزيرة كارباثوس اليونانية حيث تظهر في الصور سترة نجاة صفراء اللون.

وقال وزير الدفاع اليوناني بانوس كامينوس إن طائرة مصر للطيران قامت "بانحراف مفاجئ" في الجو وهوت قبل أن تختفي من على شاشات الرادار في جنوب البحر المتوسط.

وأضاف في مؤتمر صحفي "كان مسار الطائرة جنوبي وجنوب شرقي جزيرتي كاسوس وكارباثوس، وعلى الفور بعد أن دخلت المجال الجوي المصري قامت بانحراف وهبوط أصفه بأنه 90 درجة يسارا ثم 360 درجة إلى اليمين".

وقالت مصادر من وزارة الدفاع اليونانية إن فرقاطة يونانية تبحث عن طائرة مصر للطيران المفقودة رصدت جسمين بلاستيكيين كبيرين طافيين في البحر على مسافة 370 كيلومترا جنوبي جزيرة كريت اليوم الخميس.

وأضافت أنه "يبدو أن الجسمين جزءان بلاستيكيان باللونين الأبيض والأحمر ورصدا في منطقة انطلقت منها إشارة إرسال في وقت سابق".

وأعلن مصدر من الملاحة المدنية اليونانية أن الطائرة المصرية تحطمت قبالة سواحل جزيرة كارباثوس في جنوب شرق بحر إيجيه، "بينما كانت في المجال الجوي المصري".

وتوجهت قطع بحرية وجوية مصرية وفرنسية ويونانية للبحث عن الطائرة.

وأضاف "اختفت الطائرة من شاشات الرادار اليونانية، بينما كانت في المجال الجوي المصري وتحطمت على بعد 130 ميلا تقريبا من جزيرة كارباثوس" التي تقع بين جزيرتي رودوس وكريت.

من جانبها أكدت شركة مصر للطيران في بيان الخميس أن طائرة تابعة لها قادمة من باريس إلى القاهرة اختفت عن شاشات الرادار فوق مياه البحر المتوسط بعد دخولها إلى المجال الجوي المصري وعلى متنها 66 شخصا، بينهم 7 أفراد طاقم الطائرة و3 أفراد أمن وطفل ورضيعان.

وقال مصدر أمني مصري إن نطاق البحث عن الطائرة المفقودة كبير جدا، وسيستغرق ساعات.