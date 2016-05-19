بالأسماء.. ضحايا الطائرة المصرية المنكوبة وناج وحيد

كشفت مصادر لـ"العربية.نت" عن أسماء ركاب الطائرة المصرية المنكوبة.

وقالت إن الضحايا هم 15 فرنسيا، 30 مصريا، وبريطاني، بلجيكي، وعراقيان، وكويتي، وسعودي، وسوداني، وتشادي، وبرتغالي، وجزائري، كندي، إضافة لعشرة من أفراد الطاقم.

وقالت إن أسماء الضحايا، هم: غسان أبو اللبان، صلاح الدين أبو اللبان، عاطف أبو محمد، ياسين محمد أحمد، أمجد عياد، ريم السباعي، دنيا ديدا، هيثم سمير ديدا، هالة البصيل، خالد السيد، محمود إبراهيم السيد، الشاذلي الشاذلي، نصر حمدي حامد، وجيه حنا، أحمد هلال، أسامة فهيم، وسحر قويدر، السيد محمود، فرج محمد، ريهام مسعد، إسماعيل شبانة، يمنى شبانة، أمينة سليمان، سمية محمد، فيصل بطيشي، جمانة بطيشي، محمد بطيشي، سليم ديسشنير كوماري، مونيجي دالا، فارس عيسى عبيده، إيزابيل جنين، بيرا هيسولين، جيوتن هيسولين، باسكال هيس، سبيل فتيحه، ريمو صموئيل "المطيري عبد المحسن"، "سيشي محمد"، ناجي الله الصالحي، خالد منصور حسين"، "مروة حمدي"، سحر خوجة، ونهى سعودي، ريتشارد عثمان، مارتن ديجوديفيتش، جريد سبيري، كريم سويلم، علاء تاج الدين، مدحت تانيوس، ادريه تايل، عودة وليد، وفيق الشيخ ميخائيل، آمال زين الدين، جلال زيادة، محمد زيادة.

تخلف عن الرحلة فنجا

على الجانب الآخر ذكرت شبكة أن بي سي الأميركية، إن هناك راكباً نجا من حادث الطائرة بعد أن تخلف عن الرحلة.

وأضافت أن الراكب يدعى منير نامور، وقال في تصريحات لوسائل إعلام أميركية من مطار شارل ديغول بباريس ومن نفس الصالة التي غادرت منها الرحلة أنه محظوظ لأنه لم يغادر على متن الطائرة.

وأضاف نامور قائلا: لقد كان الإحساس صعبا بعدما سمعت الخبر، معدتي ارتبكت وما زلت كذلك حتى الآن ولا أصدق أنني نجوت من الموت.