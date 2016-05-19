عراقيان وسعودي وكويتي وجزائري وسوداني بين الضحايا

كان على متن الطائرة المصرية المنكوبة الساعة 2.30 فجر الخميس بالتوقيت المصري 66 شخصا، بينهم طاقم من 10 مصريين، نشرت "العربية.نت" أسماءهم في مكان آخر، وهم: الطيار محمد سعيد علي علي شقير ومساعده محمد أحمد ممدوح أحمد عاصم، كما و5 مضيفين: يارا هاني فرج توفيق وميرفت زكريا زكي محمد وعاطف لطفي عبداللطيف أمين وسمر عزالدين صفوت، ويوسف هيثم مصطفى عبدالحميد العزيزي، إضافة إلى 3 رجال أمن: محمود أحمد عبدالرازق عبدالكريم وأحمد محمد مجدي أحمد ومحمد عبدالمنعم الغنيمي الكيالي.

أما الركاب الذين كان بينهم طفل ورضيعان، فهم 56 من 12 جنسية، وفق تغريدات كتبتها الشركة بحسابها @egyptair في "تويتر" الذي يتابعها فيه أكثر من 68 ألفا، ومنه تنقل "العربية.نت" أنهم 30 من مصر و15 من فرنسا و2 من العراق، إضافة لراكب من كل من: السعودية ومن الكويت والجزائر والسودن وبريطانيا وبلجيكا والبرتغال وكندا والتشاد.

وتم التعرف على هوية الراكب السعودي على متن الطائرة المصرية المنكوبة وهي السعودية "سحر خوجة" ومن الكويت "عبدالمحسن المطيري".

والطائرة التي كانت على ارتفاع 37 ألف قدم حين اختفت عن شاشات الرادار، بعيدا 280 كيلومترا عن الساحل المصري، هي Airbus A320 تم صنعها في 2003 ولقائدها خبرة 6275 ساعة طيران، منها 2101 على طائرة من الطراز نفسه، فيما لمساعده خبرة 2766 ساعة.

أيضا ذكرت "مصر للطيران" في تغريداتها التي أهابت فيها بوسائل الإعلام "ضرورة استقصاء المعلومات" مع نفي منها "لكل البيانات والمعلومات المغلوطة التي تم تداولها منذ الصباح الباكر عن أسباب اختفاء الطائرة المصرية" بأن الأسباب غير معروفة بعد، ومستمرة بالتحقيق فيها، تعاونا مع السلطات اليونانية.

وللآن لم تفرج الشركة عن لائحة ركابها الضحايا، مع أنها من الأسهل عليها، لأنها بحوزتها قبل صعودهم إلى الطائرة من مطار شارل ديغول في باريس، وربما يكون السبب اضطرارها لمراجعة كل اسم بكامله، ثلاثي أو رباعي، منعاً لحدوث التباس مع أسماء مشابهة لأشخاص آخرين لم يكونوا على متن الطائرة.