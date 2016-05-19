كبيرة مضيفات الطائرة المصرية المنكوبة بدأت حياتها ممثلة

اختارت الفن في بداية حياتها وشاركت بدور صغير في مسلسل أبو العلا البشري مع الفنان الكبير الراحل محمود مرسي والفنانة الكبيرة كريمة مختار ولكن العمل بالضيافة الجوية جذبها من الفن لتختتم حياتها اليوم في حادث الطائرة المصرية المفقودة.

ميرفت عفيفي كبيرة المضيفات بالطائرة المصرية المنكوبة وكما يطلق عليها زملاؤها بشركة مصر للطيران جميلة الجميلات بدأت حياتها كممثلة واعدة وشاركت في الجزء الثالث من مسلسل أبو العلا البشري الذي عرض أوائل التسعينات واسمها الحقيقي ميرفت زكريا زكي وجسدت في المسلسل دور هالة عوض ولكنها تركت الفن وعملت بشركة مصر للطيران منذ ما يقرب من 20 عاما.

ميرفت عفيفي هي رئيسة طاقم الضيافة بالرحلة، وكانت رحلة باريس هي أول رحلاتها بعد توليها منصب رئيس طاقم الذي حصلت عليه منذ شهر واحد فقط، ولديها ابنة واحدة ستعيش وحيدة بعد وفاة والدها منذ سنوات ومصرع والدتها في حادث الطائرة اليوم.