العثور على حطام الطائرة المصرية المنكوبة.. تأكيد ونفي

أكدت شركة مصر للطيران العثور على مواد طافية وسترات نجاة يعتقد أنها للطائرة المنكوبة والتي أعلن عن فقدانها قرب جزيرة كريت اليونانية وعلى متنها 66 شخصاً في رحلتها من باريس إلى القاهرة.

وأعلن نائب رئيس مصر للطيران لقناة "سي.إن.إن" العثور على حطام الطائرة المفقودة.

وصرح مصدر مسئول بمصر للطيران أن وزارة الطيران المدني تلقت الآن خطاباً رسمياً من وزارة الخارجية المصرية يفيد العثور على مواد طافية يرجح انها لحطام الطائرة وكذلك على بعض سترات النجاة ومواد بلاستيكية قد عثرت عليها السلطات اليونانية بالقرب من جزيرة كارباثوس اليونانية.

وجاء بعد عدة ساعات من تأكيدات "مصر للطيران" نفي على لسان اثناسيوس بينوس رئيس الهيئة اليونانية لسلامة الطيران، حيث قال لوكالة فرانس برس إن الحطام الذي عثر عليه في منطقة قريبة من السقوط المفترض للطائرة المصرية "ليس مصدره طائرة".

واضاف بينوس "حتى الآن، يؤكد تحليل الحطام انه ليس من الطائرة، كما ان نظيري المصري اكد لي أيضا ان الحطام ليس من رحلة مصر للطيران وذلك في آخر اتصال معه الساعة 17:45 ت غ".

وكانت صحيفة "ديلي ميل" نشرت صوراً لما يعتقد أنه من حطام الطائرة المصرية المنكوبة حيث تظهر في الصور سترة نجاة صفراء اللون.

من جانبه أعلن سفير مصر لدى فرنسا أن السلطات اليونانية أبلغت سفارة مصر في أثينا بالعثور على حطام باللونين الأزرق والأبيض.

وأعلنت وسائل إعلام يونانية أنه تم العثور على حطام الطائرة المصرية جنوب البحر المتوسط، كما رصدت جسمين طافيين في موقع البحث.

هذا ورجح وزير الطيران المصري، شريف فتحي، اليوم الخميس فرضية الإرهاب على العطل الفني في حادث الطائرة المصرية المنكوبة.

من جانبها أكدت شركة مصر للطيران في بيان الخميس أن طائرة تابعة لها قادمة من باريس إلى القاهرة اختفت عن شاشات الرادار فوق مياه البحر المتوسط بعد دخولها إلى المجال الجوي المصري وعلى متنها 66 شخصا، بينهم 7 أفراد طاقم الطائرة و3 أفراد أمن وطفل ورضيعان.