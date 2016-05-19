من هو قائد الطائرة المنكوبة وماذا قال عمرو خالد عنه؟

الطيار محمد شقير هو قائد الطائرة المصرية المنكوبة والتي أعلن عن فقدانها قرب جزيرة كريت اليونانية وعلى متنها 66 شخصاً في رحلتها من باريس إلى القاهرة.

شخص طيب ووديع مسالم لم يكن مثيرا للمشاكل وكان يؤدي عمله بإخلاص ودقة متناهية ولا يسمح لنفسه بالوقوع في الخطأ أو التقصير هكذا يقول زملاء الطيار الراحل.

المعلومات المتوافرة عن الطيار شقير تقول إنه يبلغ من العمر 37 عاما ومن أبناء مدينة البدرشين بمحافظة الجيزة وقالت مصر للطيران إنه من الطيارين المتميزين بالشركة وسجل 6275 ساعة طيران بينها 2101 ساعة على نفس الطراز.

وكتب صديقه الطيار أحمد مشعل عبر حسابه الشخصي على الفيسبوك: "الله يرحمك يا شقير"، مضيفا أن صديقه الراحل أقام وليمة كبيرة لجميع زملائه وأصدقائه في الدراسة والعمل منذ 4 أيام فقط وكأنه يودّع الجميع طالبا منهم الدعاء له.

صديقه أسامة عبد الباسط نقيب الضيافة الجوية قال إن محمد شقير كان ملتزما ومن الشخصيات المحبوبة ويتمتع بسمعة طيبة بين زملائه والعاملين معه على الطائرة والمطار وكان ودوداً يحب الجميع.

أما الداعية المصري عمرو خالد فكتب ناعيا الطيار الراحل على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وقال "كنت معه في إحدى الرحلات وأشهد أنه كان من أطيب قائدي الطائرات الذين سافرت معهم، الله يرحمه ويصبّر أهله و يكتبه من أهل الجنة".

وأضاف خالد قائلا "أرجو من كل من يقرأ هذه الكلمات أن يدعو له ولكل ركاب الطائرة".