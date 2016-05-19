مصر ترجح فرضية الإرهاب على العطل الفني بسقوط الطائرة

رجح وزير الطيران المصري، شريف فتحي، اليوم الخميس فرضية الإرهاب على العطل الفني في حادث الطائرة المصرية المنكوبة، وقال إن الطائرة التابعة لشركة مصر للطيران لا تزال مفقودة وكان على متنها 66 شخصاً في رحلتها من باريس إلى القاهرة، وقال "الطائرة لا تزال مفقودة ولا نؤكد تحطمها".

وأضاف "سنستمر باستخدام عبارة الطائرة المفقودة".

ودعا الوزير في مؤتمر صحفي عقد اليوم بالقاهرة، إلى التوقف عن الافتراضات ومتابعات العمل للوصول إلى الأسباب الحقيقية، وقال إن الأولوية الآن للعثور على الحطام حيث يتم البحث جنوب جزيرة كارباثوس اليونانية.

وقال "نحن لا ننفي أي فرضية بما فيها العمل الإرهابي أو أي فرضية أخرى"، وأضاف "فرضية العمل الإرهابي أقوى من الخلل الفني في سقوط الطائرة".

ونفى الوزير معلومة تلقي نداء استغاثة وقال إنها "غير صحيحة".

ورغم محاولة الصحافيين الحصول على معلومات تؤكد تعرض الطائرة المصرية المفقودة لعمل إرهابي وذلك خلال المؤتمر الصحافي إلا أن الوزير تماسك وأكد لهم بثبات أن هذه الفرضية لا يمكن الجزم بها قبل العثور على حطام الطائرة.

الصحافيون ذكروا أيضا أن حادث الطائرة ربما يكون بسبب عيب فني أو خطأ، ورد عليهم الوزير أيضا بلهجة عامية مصرية قائلاً: "اسمحوا لي أن أرد على ذلك السؤال بجملة واحدة وهي أنه كلام فاضي".

وكشف وزير الطيران المصري عن جنسيات الركاب، وهم كالتالي: 30 مصريا و15 فرنسيا وعراقيان وسعودي وبريطاني وبلجيكي وكويتي وسوداني وتشادي وبرتغالي وجزائري وكندي.

وقال الوزير "نراعي البعد الإنساني بعدم نشر قائمة الركاب".

وقال إنه تم استضافة عائلات ركاب الطائرة من كافة الجنسيات في القاهرة، وتم حجز فندق للإقامة لحين ظهور الرؤية، مشيراً إلى أنه سيتم استقدام العائلات من فرنسا بتذاكر مجانية للاطمئنان على سير الأحداث ومتابعة التحقيقات.

وأضاف أن هناك تنسيقاً كاملاً مع اليونان للبحث عن الطائرة وأن الجانب اليوناني ساهم بطائرات وقطع بحرية بالتنسيق مع القوات المسلحة لأعمال البحث موضحا أنه من السابق الحديث عن أسباب اختفاء الطائرة.

وقال وزير الدفاع اليوناني بانوس كامينوس إن طائرة مصر للطيران قامت "بانحراف مفاجئ" في الجو وهوت قبل أن تختفي من على شاشات الرادار في جنوب البحر المتوسط.

وقال مصدر أمني مصري إن نطاق البحث عن الطائرة المفقودة كبير جدا، وسيستغرق ساعات.

وعقد مجلس الأمن القومي المصري اجتماعاً برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وناقش أزمة اختفاء الطائرة.

