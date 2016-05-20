أميركا تعرب عن أسفها للرئيس السيسي بشأن الطائرة المصرية

تلقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مساء اليوم اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأميركي جون كيري الذي أعرب عن أسفه الشديد لاختفاء طائرة مصر للطيران القادمة من باريس صباح اليوم فوق البحر المتوسط.

وأشار كيري خلال الاتصال إلى استعداد بلاده الكامل لتقديم كافة أنواع المساعدة اللازمة لمصر، من أجل كشف ملابسات حادث اختفاء الطائرة والوقوف على أسباب وقوعه.

ومن جانبه، أعرب الرئيس السيسي عن تقديره لما أبدته الولايات المتحدة من اهتمام ورغبة جادة في مساعدة مصر لكشف غموض الحادث، وذلك في إطار علاقات الصداقة المتميزة التي تجمع بين البلدين والشعبين المصري والأميركي، والتي تنعكس في مثل هذه اللحظات العصيبة.

كما تلقى السيسي اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء اليوناني "أليكسيس تسيبراس" الذي استعرض مع الرئيس السيسي الموقف بالنسبة لعمليات البحث عن حطام طائرة مصر الطيران وانتشالها.

وقد عبر رئيس الوزراء اليوناني عن حرص بلاده على تقديم كافة أوجه الدعم، والتعاون مع مصر بشكل كامل من أجل التعرف على ملابسات الحادث وأسبابه، لاسيما في ضوء ما يربط البلدين من علاقات صداقة ومودة وثيقة.

ومن جانبه، عبَّر السيسي عن شكره وتقديره لقيادة وشعب اليونان على ما قدمته اليوم من مساعدة ودعم للجانب المصري منذ اختفاء الطائرة المصرية صباح اليوم، مؤكداً على ما يعكسه ذلك من عمق علاقات الصداقة التاريخية التي تربط بين البلدين.

وأكد حرص مصر على مواصلة عمليات البحث وانتشال حطام الطائرة المصرية بالتنسيق مع السلطات اليونانية، حتى يتسنى إجراء التحقيقات والوقوف على ظروف ومسببات الحادث، معرباً عن تقديره للدول الصديقة التي تتعاون مع مصر في هذا الشأن.