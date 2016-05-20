أميركا وبريطانيا والأردن والبحرين يتضامنون مع مصر

أعلن المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أن سامح شكري وزير الخارجية تلقى اتصالات اليوم الجمعة من وزراء خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا واليونان والأردن والبحرين، وذلك لتقديم التعازي في ضحايا حادث طائرة مصر للطيران، والإعراب عن التضامن الكامل مع مصر في مواجهة التحديات المختلفة.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن كلا من وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا قد أعربا عن استعداد بلادهما لتقديم كافة أشكال الدعم في البحث عن حطام الطائرة والتحقيقات المرتبطة بالحادث.

وأكد كل من الدكتور ناصر جودة وزير خارجية الأردن، والشيخ خالد الخليفة وزير خارجية البحرين، عن ثقتهما الكاملة في قدرة مصر على تجاوز كافة التحديات والانطلاق إلى آفاق رحبة من الاستقرار والتنمية والازدهار للشعب المصري.

وخلال الاتصال مع وزير خارجية اليونان قدم شكري الشكر لنظيره اليوناني على التعاون الكامل الذي أبداه الجانب اليوناني خلال عملية البحث عن حطام الطائرة المصرية واستمرار التعاون بين الجانبين، بما يعكس خصوصية العلاقة بين مصر واليونان.