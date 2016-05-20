عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية العرب و العالم مصر

السيسي يعزي أسر ضحايا الطائرة المنكوبة

المصدر: القاهرة – أشرف عبد الحميد
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي
رابط مختصر

قدم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم الجمعة تعازيه لأسر ضحايا طائرة شركة مصر للطيران المنكوبة.

وجاء في بيان أصدرته الرئاسة أنها تنعى "ببالغ الحزن وعميق الأسى ضحايا طائرة مصر للطيران، الذين لقوا حتفهم إثر تحطم الطائرة في البحر المتوسط في طريق عودتها إلى القاهرة قادمة من باريس".

وأضاف البيان "تتقدم رئاسة الجمهورية بوافر الشكر والتقدير للدول الصديقة التي بادرت إلى تقديم المساعدة للبحث عن حطام الطائرة وانتشال الضحايا، كما تؤكد على مواصلة التحقيقات من أجل كشف ملابسات هذا الحادث المؤسف واستجلاء الحقائق بشأنه والوقوف على أسباب سقوط الطائرة".

وأعلن الجيش المصري قبل قليل من صدور بيان التعازي الرئاسي العثور على أجزاء من حطام الطائرة وبعض متعلقات الركاب اليوم الجمعة.

كلمات دالّة

#مصر للطيران, #الطائرة المنكوبة, #باريس, #القاهرة, #الجيش المصري

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر