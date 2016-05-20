السيسي يعزي أسر ضحايا الطائرة المنكوبة

قدم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم الجمعة تعازيه لأسر ضحايا طائرة شركة مصر للطيران المنكوبة.

وجاء في بيان أصدرته الرئاسة أنها تنعى "ببالغ الحزن وعميق الأسى ضحايا طائرة مصر للطيران، الذين لقوا حتفهم إثر تحطم الطائرة في البحر المتوسط في طريق عودتها إلى القاهرة قادمة من باريس".

وأضاف البيان "تتقدم رئاسة الجمهورية بوافر الشكر والتقدير للدول الصديقة التي بادرت إلى تقديم المساعدة للبحث عن حطام الطائرة وانتشال الضحايا، كما تؤكد على مواصلة التحقيقات من أجل كشف ملابسات هذا الحادث المؤسف واستجلاء الحقائق بشأنه والوقوف على أسباب سقوط الطائرة".

وأعلن الجيش المصري قبل قليل من صدور بيان التعازي الرئاسي العثور على أجزاء من حطام الطائرة وبعض متعلقات الركاب اليوم الجمعة.