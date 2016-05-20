الطائرة المصرية.. مسؤولون أميركيون: كل الاحتمالات واردة

قال مسؤولون من عدة أجهزة أميركية إن مراجعة أميركية لصور التقطتها أقمار صناعية، لم تُظهر حتى الآن أي مؤشرات عن حدوث أي انفجار على متن طائرة مصر للطيران، التي تحطمت الخميس خلال رحلة من باريس إلى القاهرة.

وأضاف المسؤولون - الذين تحدثوا عن أمور خاصة بالمخابرات مشترطين عدم الكشف عن أسمائهم - إن هذه النتيجة جاءت في أعقاب فحص أولي للصور وحذروا من تقارير لوسائل إعلام تلمح إلى أن الولايات المتحدة تعتقد أن تحطم الطائرة حدث بسبب قنبلة.

وأكدوا أن الولايات المتحدة لم تستبعد أي أسباب محتملة للحادث بما في ذلك الخلل الفني أو الإرهاب أو إجراء متعمد من جانب الطيار أو الطاقم.