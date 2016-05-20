الطائرة المصرية.. مصر تنتشل المزيد من الأشلاء والحطام

أعلن مصدر مسؤول بشركة مصر للطيران الجمعة، أن القوات المسلحة بالتعاون مع البحرية المصرية تمكنت من انتشال المزيد من حطام الطائرة وبعض من متعلقات الركاب والأشلاء والحقائب ومقاعد الطائرة في البحر الأبيض المتوسط وأضاف أن البحث لا يزال جارياً.

هذا وأعلن الجيش المصري الجمعة، العثور على أجزاء من حطام الطائرة المصرية المفقودة على بعد 290 كلم شمالي الإسكندرية. وأكد وزير الدفاع اليوناني أن الجيش المصري عثر على أشلاء بشرية ومقاعد وحقائب بين حطام الطائرة المصرية.

وجاء في بيان القوات المصرية المسلحة "في إطار الجهود المبذولة من عناصر البحث والإنقاذ للقوات المسلحة في البحث عن الطائرة المفقودة منذ الأمس تمكنت الطائرات المصرية والقطع البحرية المصرية المشاركة صباح اليوم الجمعة من العثور على بعض المتعلقات الخاصة بالركاب وكذا أجزاء من حطام الطائرة في المنطقة شمال الإسكندرية وعلى مسافة 290 كم ويجري استكمال أعمال البحث والتمشيط وانتشال ما يتم العثور عليه".

فيما أعلن التلفزيون أن الجيش المصري يبحث عن الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة.

واختفت طائرة مصر للطيران، التي كان على متنها 66 شخصا، الخميس قبل حوالي نصف ساعة من موعد وصولها إلى العاصمة المصرية قادمة من العاصمة الفرنسية باريس.

وتشارك وحدات عسكرية مصرية ويونانية وفرنسية وبريطانية في العملية التي تقع بالقرب من جزيرة كارباثوس اليونانية.

فيما بدأت مصر تحقيقا رسميا لتقود ما وصفها خبراء في السلامة الجوية بمهمة شاقة لمعرفة ملابسات فقدان الطائرة.

وقال وزير فرنسي إن ثلاثة محققين من وكالة تحقيقات الكوارث الجوية "بي.إي.إيه" وصلوا القاهرة ومعهم خبير من إيرباص.