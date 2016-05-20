رصد بقعة نفط قرب مكان تحطم الطائرة المصرية

أعلنت وكالة الفضاء الأوروبية الجمعة أن أحد أقمارها الاصطناعية رصد ما يبدو أنه بقعة نفط في البحر المتوسط قرب مكان تحطم الطائرة المصرية الخميس، بحسب ما أوردته "فرانس برس".

وأوردت الوكالة على موقعها أن بقعة النفط "على بعد 40 كلم تقريبا جنوب شرقي الموقع الأخير للطائرة"، مضيفة أن "البقعة طولها كيلومتران تقريبا".

هذا وأعلن الجيش المصري الجمعة، العثور على أجزاء من حطام الطائرة المصرية المفقودة على بعد 290 كلم شمال الإسكندرية. وأكد وزير الدفاع اليوناني أن الجيش المصري عثر على أشلاء بشرية ومقاعد وحقائب بين حطام الطائرة المصرية.