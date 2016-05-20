خاطفو رجل الأعمال السعودي في قبضة الأمن المصري

كشف مصدر أمني مصري أن أجهزة الأمن المصرية ألقت القبض على 4 من خاطفي رجل الأعمال السعودي حسن علي آل سند، الذي اختطف قبل شهر على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي وتم تحريره قبل أسبوعين في منطقة وادي حجول على طريق القاهرة السويس الصحرواي.

وأضاف أن المتهمين اعترفوا بتلقي فدية من رجل الأعمال السعودي مقابل الإفراج عنه، وعثر بحوزتهم على مبلغ مالي كبير وجارٍ ضبط باقي أفراد التشكيل العصابي.

وقال إن المتهمين اعترفوا أيضا بإخفاء رجل الأعمال السعودي بمنطقة جبلية داخل حدود محافظة السويس، كما أنهم أخفوا نصف مليون جنيه من مبلغ الفدية في ذات المنطقة.

ويتوقع أن تقوم وزارة الداخلية المصرية بإعلان كافة التفاصيل الخاصة بالقبض على المتهمين في بيان رسمي يصدر خلال ساعات.

من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية السعودية في القاهرة عبر حسابها على "تويتر" أنه تم القبض على العصابة التي قامت باختطاف رجل الأعمال السعودي حسن آل سند، كما شكرت وزارة الداخلية المصرية على جهودها.

واختطف حسن آل سند هو وسائقه الخاص خلال مروره على طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي شرق القاهرة، واستمر اختطافه ١١ يوماً، ليتم تحريره بعد ذلك يوم الخميس الموافق ٥ مايو ٢٠١٦ وفقاً لسفير السعودية في القاهرة أحمد قطان.