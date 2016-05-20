"العربية.نت" تنشر صورا جديدة لضحايا الطائرة المصرية

تنشر "العربية.نت" صورا جديدة لبعض الضحايا من ركاب الطائرة المصرية المنكوبة، التي عثر على بعض حطامها اليوم الجمعة في الكيلو 290 شمال الإسكندرية.

وتضم الصور 4 من عائلة ابو لبن التي ينتمي اليها المخرج اللبناني من أصل فلسطيني عثمان أبو لبن، بالإضافة إلى خالد عبدالخالق علام ومهندس خالد السيد طنطاوة نملة وهيثم سمير ديدح، وهم من أبناء قرية ميت بدر حلاوة بمحافظة الغربية والسيدة يمنى حمدي شبانة وابنها رأفت وأحمد هلال وهو رجل أعمال ويعمل مديرا لواحد من المصانع الفرنسية الثلاثة لشركة "بروكتر أند غامبل" بالولايات المتحدة الأميركية وانجي سليم وهالة الباسل ومروة حمدي التي تركت 3 أطفال إضافة لريهام مسعد وزوجها اللذين سافرا لفرنسا للعلاج من السرطان وبعد شفائها وقرارهما العودة لمصر توفيا على الطائرة.

من جانب آخر أدى أسر الضحايا صلاة الغائب اليوم الجمعة فى عدد من المساجد بمحافظة القاهرة والجيزة، على أرواح ضحايا الطائرة.

وأدى المصلون فى جامع السلطان الحسين شارع العروبة صلاة الغائب على صلاح وغسان أبو لبن وسحر قويدر وريم السباعي، وفي مسجد منتجع جولف القطامية، أدى المصلون صلاة الغائب على هالة الباسل وإنجي سليم، وفي مسجد أبو بكر الصديق بمساكن شيراتون شرق القاهرة أدى المشاركون صلاة الغائب على طيار محمد ممدوح، وسمر عزالدين، وكابتن محمد شقير قائد الطائرة.

وفي مسجد الربوة بـ6 أكتوبر أدى المصلون صلاة الغائب، على المهندس إسماعيل رأفت شبانة ووالدته يمنى شبانة كما أدى عدد من أئمة المساجد في الإسكندرية، صلاة الغائب على أرواح الضحايا.