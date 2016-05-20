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مخرج شهير يعلن وفاة 4 من عائلته بحادث الطائرة المصرية

المصدر: القاهرة – العربية.نت
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أعلن المخرج اللبناني من أصل فلسطيني عثمان أبولبن وفاة 4 أفراد من عائلته، كانوا على متن طائرة مصر للطيران المنكوبة، التي تحطمت فوق المتوسط الخميس في طريقها من باريس إلى القاهرة.

وكشف في تدوينة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وفاة 4 من أفراد عائلته، وهم عمه وزوجته، وابن عمه وزوجته، في حادث الطائرة.

وكتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون، صلاة الغائب على المغفور لهم بإذن الله عمي صلاح أبولبن وابن عمي غسان أبولبن، وزوجة عمي سحر قويدر، وزوجة ابن عمي ريم السباعي، بعد صلاة الجمعة اليوم في جامع السلطان الحسين شارع العروبة. يا رب ارحمهم واغفر لهم واجعل مثواهم الفردوس الأعلى."

تدوينة المخرج عثمان أبو لبن تدوينة المخرج عثمان أبو لبن

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