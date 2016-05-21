الأزهر يتكفل بطفل "ماتت أمي ومات معها كل شيء"

قرر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر التكفل بنفقات تعليم الطفل أسامة أحمد حماد، الطالب في الصف الخامس الابتدائي بمدرسة الشاطئ بالشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء صاحب عبارة "ماتت أمي ومات معها كل شيء" حتى تخرجه من الجامعة.

وقال محمد محمد عبدالسلام مستشار شيخ الأزهر إن الدكتور أحمد الطيب، قرر التكفل بنفقات تعليم الطفل أسامة، وصرف إعانة شهرية لأسرته حتى التخرج من الجامعة، وكلف المسؤولين بالمشيخة بالانتقال لمقر إقامته خلال أيام للبدء في تنفيذ القرار.

وكان مغردون قد تناقلوا على "تويتر" صورة لسؤال ورد في امتحان اللغة العربية بالمرحلة الابتدائية في مصر حول "فضل الأم العظيم على أبنائها" وأجاب الطالب أسامة أحمد حماد، 11 عاماً، الطالب في الصف الخامس الابتدائي في إحدى مدارس إدارة الشيخ زويد في شمال سيناء بمصر على السؤال بعبارة ماتت أمي ومات معها كل شيء".

وأثارت تلك الإجابة ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، ونتيجة لذلك قرر عادل عبدالمنعم، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء منح التلميذ 11 من 14 في سؤال التعبير الإبداعي، كما قرر محافظ شمال سيناء تكريمه ومنحه إعانة شهرية نظرا لظروف أسرته الصعبة.