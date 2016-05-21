شاهد.. حطام الطائرة المصرية ومتعلقات الضحايا

نشر المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، العميد محمد سمير، السبت، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقطع فيديو لحطام الطائرة المصرية المنكوبة، ومتعلقات الضحايا، عثرت عليه القوات البحرية المصرية.

وكان الجيش المصري قد أعلن العثور على أجزاء من حطام الطائرة المصرية المفقودة على بعد 290 كلم شمالي الإسكندرية. وأكد وزير الدفاع اليوناني أن الجيش المصري عثر على أشلاء بشرية ومقاعد وحقائب بين حطام الطائرة المصرية، فيما لا يزال البحث جاريا عن الصندوقين الأسودين للطائرة.

ويأتي نشر الفيديو والصور بعض حطام الطائرة المصرية بعد تأكيد هيئة سلامة الطيران الفرنسية رصد دخان على متن الطائرة المصرية، متحدثة عن إشارات أوتوماتيكية صدرت عن الطائرة لدقيقتين.

واختفت طائرة مصر للطيران، التي كان على متنها 66 شخصا، الخميس قبل حوالي نصف ساعة من موعد وصولها إلى العاصمة المصرية قادمة من العاصمة الفرنسية باريس.