بالأسماء ..خاطفو رجل الأعمال السعودي يكشفون التفاصيل

كشفت مصادر أمنية مصرية أن التشكيل العصابي الذي خطف رجل الأعمال السعودي حسن علي سند يضم 9 أشخاص، هم: أحمد حميد 50 عاما ونجله عمار 35 عاما، وإبراهيم محمد حميد و6 آخرين، بينهم 3 من البدو، هم: عمرو مصلح وسلامة السويركي وجارٍ تحديد شخصية الثالث.

وقالت إن أفراد العصابة اعترفوا بأنهم اتفقوا مع أقارب رجل الأعمال السعودي على دفع فدية قيمتها 10 ملايين، تم تخفيضها بعد الاتفاق إلى 5 ملايين، وأرشدوا عن نصف مليون جنيه أخفوها في باطن الجبل بذات المنطقة التي تم القبض عليهم داخلها.

وأشارت المصادر إلى أن الجناة اعترفوا بأن أقارب رجل الأعمال لم يخبروا الأمن بعملية الاتفاق على دفع فدية خوفا على حياته وحياتهم.

وقالت إن رجال الأمن تنكروا في زي بدوي وبالاتفاق مع أعراب آخرين تمكنوا من التسلل إلى المنطقة التي يختفي فيها أفراد العصابة وقابلوهم بحجة الاتفاق على عملية جديدة، وبعد تناول الطعام والشراب معهم تم القبض عليهم وسلموا أنفسهم دون مقاومة.

وأضافت المصادر الأمنية أنه تم تحديد الأماكن الجبلية التي أكدت التحريات اختفاء أفراد العصابة بها وتم مداهمتها جميعا، وهي في محافظات الإسماعيلية والسويس والقاهرة والشرقية ومدينة العاشر من رمضان، ليتم القبض عليهم في النهاية داخل عشة بقلب الجبل بمنطقة غويبل بالسويس.

وأضافت أن قوة أمنية كانت تنتظر في منطقة جبلية قريبة من مكان العصابة داهمت المكان وألقت القبض على المتهمين، وعثر وبحوزتهم على بندقية آلية عيار 7,62×39مم ، ومبلغ مالي قدره 525 ألف جنيه وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهمين الهاربين، وإطلاق سراح المجني عليهما وهما رجل الأعمال وسائقه عقب الحصول على مبلغ مالي قدره خمسة ملايين جنيه.

واعترف المتهمون بقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب جرائم خطف الأشخاص وإعادتهم مقابل الحصول على مبالغ مالية، وقيامهم بارتكاب واقعتي خطف سابقة لرجلي أعمال وإطلاق سراحهما عقب الحصول على مبالغ مالية من ذويهم.