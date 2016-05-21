الطائرة المصرية.. تحديد موقع الصندوق الأسود

نقلت بوابة "الأهرام" عن مصدر متصل بالتحقيقات التي تجريها القاهرة حول الطائرة المنكوبة، أنه تم، السبت، تحديد أولي لموقع الصندوق الأسود في مساحة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أميال بحرىة من موقع سقوط الطائرة.

وتوقع المصدر أن يتم الإعلان عن تحديد موقع الصندوقين الأسودين في غضون ساعات مقبلة، إلى ذلك أشار موقع The Aviation Herald المتخصص إلى انبعاث دخان كثيف تم رصده في مراحيض الطائرة والأجهزة الإلكترونية قبيل انقطاع الاتصال بها.

وإلى ذلك، أرسلت البحرية الفرنسية، السبت، سفينة عسكرية متطورة إلى شرقي البحر المتوسط من أجل العثور على الصندوق الأسود للطائرة المصرية المنكوبة.

وأشار المتحدث باسم البحرية الفرنسية، ديديه بياتون، في تصريح صحافي، إلى أن سفينة "جاكوبيه" العسكرية ستصل إلى المنطقة خلال ثلاثة أيام، مبينا أنها مزودة بتقنيات عالية تمكنها من إجراء عمليات مسح لقاع البحر، كما أن السفينة مزودة بروبوتات يتم التحكم بها عن بعد، قادرة على الغوص لعمق 2 كيلومتر.

وفي وقت سابق مساء الجمعة، قالت شركة مصر للطيران، إن "القوات المسلحة والبحرية المصرية لاتزال تواصل البحث عن بقايا حطام الطائرة المصرية المفقودة وجثامين الضحايا".

وكانت السلطات المصرية أعلنت، أمس الأول الخميس، اختفاء طائرة شركة "مصر للطيران" المملوكة للدولة خلال رحلتها من باريس إلى القاهرة، بعد وقت قصير من مغادرتها المجال الجوي اليوناني، وبعد دقائق من دخولها المجال الجوي المصري.

وتستمر لليوم الثالث على التوالي عمليات البحث عن الطائرة طراز "إيرباص إيه 320"، بمشاركة قوات مصرية وبريطانية ويونانية وفرنسية وإيطالية وقبرصية (رومية)، بحسب وزارة الدفاع المصرية.

وكان على متن الطائرة 66 شخصاً، هم 56 راكباً بينهم طفل ورضيعان، وطاقم من 7 أشخاص، إضافة إلى 3 أفراد أمن، بحسب "مصر للطيران".